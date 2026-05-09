Musetti domina al Centrale | batte Perricard e vola al secondo turno

Musetti si è imposto in modo convincente al Centrale, superando Perricard e accedendo al secondo turno. Durante il match, Musetti è riuscito a gestire efficacemente i contro break nel secondo set, mantenendo la calma e riprendendo il controllo dello scambio. Nel primo frazionamento, Perricard ha commesso un errore tattico che ha favorito Musetti, sbilanciando la partita a suo svantaggio.

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? Punti chiave Come ha fatto Musetti a gestire i contro break nel secondo set?. Quale errore tattico di Perricard ha sbilanciato il primo frazionamento?. Perché la maturità tecnica di oggi lo differenzia dall'edizione scorsa?. Chi rappresenta la sfida più difficile per l'azzurro nel prossimo turno?.? In Breve Musetti ha impiegato novanta minuti per battere il francese numero 58 Mpetshi Perricard.. Il primo set è terminato dopo 44 minuti di gioco sul 6-4.. Prossimo turno vedrà l'azzurro affrontare l'argentino numero 27 Cerundolo.. L'atleta classe 2002 supera l'avversario dopo due contro break subiti nel match.. Lorenzo Musetti ha superato Mpetshi Perricard con un doppio 6-4 nel turno serale degli Internazionali BNL d’Italia 2026, confermandosi uno dei protagonisti del Centrale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musetti domina al Centrale: batte Perricard e vola al secondo turno ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Montecarlo, Cobolli e Musetti eliminati al secondo turnoMontecarlo – Pomeriggio da dimenticare per il tennis azzurro nel Masters 1000 di Montecarlo, mercoledì 8 aprile. Leggi anche: Musetti c’è: batte Hurkacz e va al terzo turno a Madrid. La vittoria e i segnali incoraggianti Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Musetti si ferma agli ottavi a Madrid: Lehecka domina e vola ai quarti - LiveTennis.it; Sinner domina il ranking Atp, quattro azzurri tra i primi 20.