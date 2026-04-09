Montecarlo Cobolli e Musetti eliminati al secondo turno

Nel torneo Masters 1000 di Montecarlo, mercoledì 8 aprile, il pomeriggio è stato negativo per il tennis italiano, con la sconfitta di Cobolli e Musetti al secondo turno. Entrambi i giocatori sono usciti dalla competizione dopo aver perso le rispettive partite, chiudendo così la loro avventura nel torneo in corso. La giornata ha visto la loro eliminazione senza ulteriori turni di qualificazione.

Montecarlo – Pomeriggio da dimenticare per il tennis azzurro nel Masters 1000 di Montecarlo, mercoledì 8 aprile. Si ferma al secondo turno la corsa di Flavio Cobolli nel torneo: l’azzurro, numero 16 del mondo e 10 del seeding, cede al belga Alexander Blockx, numero 91 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un’ora e 24 minuti. Eliminato pochi minuti dopo anche Lorenzo Musetti, finalista a Montecarlo nel 2025: per Lorenzo ko in due set (due ore e 9 minuti) con il punteggio di 7-6 7-5. (Fonte Adnkronos) Foto Fitp Tennis – Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Montecarlo, con Musetti eliminato anche Cobolli: Flavio ko al secondo turno(Adnkronos) – Pomeriggio da dimenticare per il tennis azzurro nel Masters 1000 di Montecarlo, oggi mercoledì 8 aprile. Musetti e Berrettini eliminati a Indian Wells, Cobolli al terzo turnoINDIAN WELLS (USA) - Esordio con sconfitta per Lorenzo Musetti nel "BNP Paribas Open", il primo Masters 1000 della stagione (montepremi 9. Temi più discussi: Musetti eliminato da Vacherot, fuori anche Cobolli; Masters 1000 Monte-Carlo, Sinner con Medvedev; Musetti, Darderi e Cobolli nello stesso quarto; Montecarlo, con Musetti eliminato anche Cobolli: Flavio ko al secondo turno; Montecarlo, Musetti non è ancora tornato: perde da Vacherot, la sconfitta pesa anche sulla classifica. Atp Monte-Carlo, i risultati degli italiani: Musetti e Cobolli eliminatiLeggi su Sky Sport l'articolo Musetti-Vacherot e Cobolli-Blockx all'Atp Monte-Carlo, i risultati in diretta live ... sport.sky.it Montecarlo, pomeriggio amaro: buio pesto per Musetti e Cobolli, eliminati in due set da Vacherot e BlockxMontecarlo, salutano all'unisono Musetti e Cobolli: il toscano cede in due set a Vacherot, Comolli subisce troppo l'iniziativa di uno scatenato Blockx. sport.virgilio.it Berrettini-Fonseca diretta Montecarlo: segui la sfida agli ottavi di finale LIVE - facebook.com facebook #Berrettini- #Fonseca diretta Montecarlo: segui la sfida agli ottavi di finale LIVE x.com