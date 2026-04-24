Nella giornata del torneo di Madrid, Lorenzo Musetti ha sconfitto Hubert Hurkacz e si è qualificato per il terzo turno. Al suo debutto, al secondo turno, il tennista italiano ha avuto la meglio contro il polacco, che occupa la posizione 63 del ranking ATP ed è stato un ex Top 10. La vittoria rappresenta un risultato importante per Musetti su questa superficie.

Dalla Caja Magica Lorenzo Musetti manda altri segnali incoraggianti. Il tabellone del Masters 1000 sulla terra rossa di Madrid gli aveva giocato un brutto scherzo: al debutto al secondo turno subito il polacco Hubert Hurkacz, sulla carta numero 63 Atp ma con un passato da Top 10. Il toscano però, dopo un buon torneo giocato a Barcellona, ha giocato un altro ottimo match. Fatto anche di lotta e sofferenza, ma senza mai perdere il controllo. Ne è uscito vincitore in due set: 6-4, 7-6 (4) il punteggio finale, dopo un’ora e 52 minuti. Così si è preso il terzo turno di Madrid, dove ora affronterà l’olandese Tallon Griekspoor (29 Atp), che ha sconfitto il bosniaco Damir Dzumhur.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Musetti c’è: batte Hurkacz e va al terzo turno a Madrid. La vittoria e i segnali incoraggianti

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