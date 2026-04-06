Inter mostra grande spirito e domina la Roma vittoria per 5-2

Da napolipiu.com 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter ha battuto la Roma con il punteggio di 5-2 in una partita che ha visto i nerazzurri dominare l'intero incontro. La squadra ha segnato cinque gol, mentre la Roma ha realizzato due reti. La partita si è svolta senza interruzioni significative, con l'Inter che ha mantenuto il controllo del gioco per tutta la durata. La sfida si è conclusa con la vittoria dell'Inter sul campo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. MILANO, ITALIA – 5 APRILE: Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, osserva dalla panchina nella partita di Serie A tra FC Internazionale e AS Roma, che si svolge allo Stadio Giuseppe Meazza. L’Inter ha messo in scena una performance straordinaria, sconfiggendo la Roma con un secco 5-2 nella ripresa, dimostrando la forza e la determinazione del gruppo. Chivu ha spiegato ai microfoni di DAZN Italia cosa è cambiato nella squadra nel secondo tempo. “Avevamo lo spirito giusto, cercando di dominare e chiudere la partita”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Inter mostra grande spirito e domina la Roma, vittoria per 5-2.

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