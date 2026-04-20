Jannik Sinner ha accusato un lieve fastidio fisico durante un allenamento a Madrid. Ieri mattina, il tennista italiano si è presentato sul campo Manolo Santana per una sessione di allenamento con l’argentino Thiago Tirante. La presenza di Sinner sul campo è stata immediatamente visibile, ma non sono stati diffusi dettagli sulle sue condizioni o eventuali interventi successivi.

Jannik Sinner non ha perso tempo e ieri lo si è visto subito in azione sul campo Manolo Santana di Madrid, impegnato in una sessione di allenamento con l’argentino Thiago Tirante (n.74 del ranking). Una sessione durata poco meno di un’ora e mezza in cui, come al solito, il training di Jannik è stato ad alta intensità, volendo capire fin da subito le caratteristiche della terra rossa madrilena. Una superficie diversa da quella di Montecarlo: molto più veloce e nello stesso tempo scivolosa. Un terreno insidioso, che va testato con attenzione per evitare qualsiasi tipo di problema. A tal proposito, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’azzurro a fine allenamento ha accusato un piccolo fastidio alla spalla sinistra, che però non sembra preoccupare.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner accusa un lieve fastidio fisico: cosa é successo in allenamento a Madrid

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