Musetti-Cerundolo si vedrà su TV8? Orario programma streaming

Domenica 10 maggio si disputerà il terzo turno del singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma, con il match tra Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo. Musetti, tra i favoriti del torneo, affronterà l’argentino, posizionato al numero 25 del tabellone. La partita sarà trasmessa in diretta su TV8, e sarà possibile seguirla anche in streaming. L’incontro si terrà nel contesto del torneo romano, uno dei più prestigiosi del circuito ATP.

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Domenica 10 maggio, per quanto concerne l’ ATP Masters 1000 di Roma, si aprirà il terzo turno del tabellone principale di singolare maschile: scenderà nuovamente in campo l’azzurro Lorenzo Musetti, testa di serie numero 8, che affronterà l’argentino Francisco Cerundolo, numero 25 del seeding. L’incontro si disputerà sul Campo Centrale e sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 11.00, ma si giocherà comqunque non prima delle ore 15.00: si tratta del quarto incrocio tra i due sul circuito maggiore, con l’argentino in vantaggio per 2-1 nei precedenti, anche se giocati tutti tra il 2022 ed il 2024. Il match tra Lorenzo Musetti e l’argentino Francisco Cerundolo sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su TV8 HD ed in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Musetti-Cerundolo si vedrà su TV8? Orario, programma, streaming ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Musetti-Mpetshi Perricard si vedrà in chiaro su TV8? Orario ATP Roma, programma, streamingLa scelta di TV8 circa il match da trasmettere in tv in chiaro ed in streaming gratuito domani, venerdì 8 maggio 2026, per l’ATP Masters 1000 di... Sinner-Ofner si vedrà su TV8 in chiaro? Orario, programma, streamingJannik Sinner aprirà la sessione serale di sabato 9 maggio sul campo centrale del Foro Italico sfidando l’austriaco Sebastian Ofner in occasione dei... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Internazionali d'Italia, buona la prima per Musetti: batte Mpetshi Perricard e accede al terzo turno; Internazionali di tennis Roma, Musetti e Darderi avanzano al terzo turno; LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 6-4 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince all’esordio contro un buon francese; Internazionali di Roma, Musetti è super: il francese Mpetshi Perricard si arrende in due set. Musetti: Vivo questo periodo con leggerezza e serenità dopo il successo a RomaLorenzo Musetti supera Mpetshi Perricard all'esordio al Masters 1000 di Roma: ora sfida Cerundolo. L'italiano analizza il momento. Lorenzo Musetti spera di ritrovare gradualmente le sue sensazioni. L' ... msn.com ATP Roma: ottimo esordio per Musetti, al 3° turno c’è CerundoloIl numero 2 d’Italia ha iniziato molto bene la sua corsa al Foro Italico di Roma, liquidando il francese Mpetshi Perricard per la quinta volta in sette scontri diretti Da Roma – Lorenzo Musetti ha bag ... tennisitaliano.it Internazionali d'Italia, il match di domani in chiaro su TV8: N.P. 15:00 Musetti - Cerundolo x.com