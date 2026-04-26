Darderi-Cerundolo ATP Madrid 2026 | orario tv programma streaming

Lunedì 27 aprile, il tennista italiano torna in campo nell’ambito del Madrid Open 2026, un torneo di livello Masters 1000. L'avversario è l’argentino Francisco Cerundolo e la partita si giocherà nei sedicesimi di finale. L’evento si svolge nel quadro di uno dei più importanti appuntamenti stagionali del circuito ATP, con la sfida che sarà trasmessa in diretta e disponibile anche in streaming.

Luciano Darderi torna in campo lunedì 27 aprile per sfidare l’argentino Francisco Cerundolo nei sedicesimi di finale del Madrid Open 2026, quarto Masters 1000 della stagione per il circuito ATP. Due giorni dopo aver sconfitto agevolmente Juan Manuel, l’azzurro dovrà vedersela per uno strano scherzo del destino proprio con il fratello più quotato della famiglia Cerundolo. Il bilancio dei precedenti è leggermente favorevole al sudamericano n.16 del seeding, che ha sconfitto Darderi in tre occasioni su cinque tra cui l’ultima in ordine cronologico che risale alla finale di Buenos Aires dello scorso febbraio (6-4 6-2 per il fratello maggiore di Juan Manuel).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Darderi-Cerundolo, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming Notizie correlate Darderi-Trungelliti oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario semifinale, programma, streamingOggi, sabato 4 aprile, Luciano Darderi tornerà in campo per affrontare Marco Trungelliti nelle semifinali dell’ATP250 di Marrakech. Dove vedere in tv Darderi-Trungelliti, ATP Marrakech 2026: orario semifinale, programma, streamingDopo aver superato il turno senza scendere in campo nei quarti dell’ATP 250 di Marrakech, l’azzurro Luciano Darderi, ha goduto di due giorni di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: VIDEO. Darderi Cerundolo: highlights Atp Madrid; Super Italia! Darderi e Cobolli accedono al 3° turno; Cobolli e Darderi avanti nell’Atp Madrid 2026: sconfitti Carabelli e Cerundolo; ATP Madrid: Darderi, da Cerundolo a Cerundolo. Domina Juan Manuel e raggiunge Francisco al terzo turno. ATP Madrid: Darderi, da Cerundolo a Cerundolo. Domina Juan Manuel e raggiunge Francisco al terzo turnoDarderi non rischia mai contro Juan Manuel Cerundolo. Ora Luciano sfiderà Francisco Cerundolo per un posto agli ottavi ... ubitennis.com Cobolli e Darderi al 3° turno all'Atp Madrid: battuti Carabelli e CerundoloFlavio Cobolli soffre ma vince al debutto al Masters 1000 di Madrid: il romano batte in tre set l'argentino Carabelli con i parziali di 6-7, 6-1, 6-3. Al terzo turno anche Darderi: battuto Juan Manuel ... sport.sky.it In un 25 aprile in cui l’Italia si ritrova a fare i conti con lo spauracchio di un nuovo possibile scandalo calcistico, ecco che da Madrid arrivano indicazioni importanti. Bene Darderi contro l’amico Cerundolo, male ancora Jasmine Paolini che esce di scena contro - facebook.com facebook Tennis: Madrid, Darderi batte Juan Manuel Cerundolo e va agli ottavi x.com