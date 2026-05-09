Murnau apre il Cinema Ritrovato

Il Cinema Ritrovato si apre con la proiezione di un film che racconta la storia di un uomo di campagna, Anses, che, stanco della sua vita monotona, si lascia attrarre da una donna di città. Margaret Livingston, giovane e affascinante, propone all’uomo di uccidere la propria moglie e di seguirla nella metropoli. La scena evidenzia un incontro tra due personaggi con motivazioni e ambientazioni molto diverse.

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Stanco della monotona vita di campagna, Anses rimane stregato da Margaret Livingston, giovane e affascinante donna di città che gli chiede di assassinare la moglie e seguirla nella metropoli. Si intitola Aurora (Sunrise: A Song of Two Humans) ed è il primo film hollywoodiano realizzato nel 1927 da Friedrich Wilhelm Murnau, maestro dell’espressionismo tedesco. Si aprirà con questo capolavoro dell’epoca muta – e della storia del cinema tout court – la 40esima edizione del Cinema Ritrovato in piazza Maggiore, sabato 20 giugno. Una prima mondiale del nuovo restauro di Aurora, accompagnato dall’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Timothy Brock.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Murnau apre il Cinema Ritrovato ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Cinema ritrovato, arriva Volontè. Il grande attore in ‘Porte Aperte’Tornano le pellicole storiche della rassegna ’Cinema ritrovato’, stasera alle 21 al cinema Rosebud, in via Medaglie d’oro della Resistenza a Reggio,... Ravello, torna “C’era una Costa”: il festival del cinema ritrovatoDall’8 al 10 maggio tra Ravello e Amalfi torna “C’era una Costa”, il festival dedicato al cinema della Costiera Amalfitana. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Cinema Ritrovato, ‘Aurora’ di Murnau apre la 40ma edizione; 'Aurora' di Murnau aprirà il 20 giugno a Bologna il festival Il Cinema Ritrovato; Murnau apre il Cinema Ritrovato. 'Aurora' di Murnau aprirà il 20 giugno a Bologna il festival Il Cinema Ritrovato(ANSA) - BOLOGNA, 08 MAG - La 40/a edizione del festival 'Il Cinema Ritrovato', promosso dalla Cineteca di Bologna, si aprirà il 20 giugno in Piazza Maggiore con la prima mondiale della versione resta ... msn.com Il Cinema Ritrovato celebra Luchino Visconti a 120 anni dalla nascitaIn occasione dei 120 anni dalla nascita e dei 50 dalla morte, il festival Il Cinema Ritrovato, promosso dalla Cineteca di Bologna, rende omaggio a Luchino Visconti, regista e uomo di cultura del quale ... ansa.it Un caso di cronaca, un cast d'eccezione, un'indagine tra le ombre dell'animo umano. #ILLUSIONE, regia di Francesca Archibugi, dal 7 maggio al cinema. Con Jasmine Trinca, Michele Riondino, Angelina Andrei, Vittoria Puccini, Francesca Reggiani, Aurora Q x.com