Stasera alle 21 al cinema Rosebud di Reggio si tiene una proiezione dedicata alla rassegna ’Cinema ritrovato’. L’evento presenta il film ’Porte Aperte’, girato nel 1990, con la partecipazione di Gian Maria Volonté, Ennio Fantastichini, Renzo Giovampietro e Renato Carpentieri. La pellicola viene proposta all’interno di un ciclo che raccoglie film storici e di rilevanza cinematografica. La proiezione si svolge in via Medaglie d’oro della Resistenza.

Tornano le pellicole storiche della rassegna ’Cinema ritrovato’, stasera alle 21 al cinema Rosebud, in via Medaglie d’oro della Resistenza a Reggio, con la proiezione di ’Porte aperte’, girato nel 1990, con Gian Maria Volonté, Ennio Fantastichini, Renzo Giovampietro, Renato Carpentieri. Tommaso Scalia è un impiegato licenziato in quanto accusato di furto. Convinto che ciò sia accaduto ingiustamente, uccide il capoufficio, il collega che ha preso il suo posto e, dopo averla violentata, sua moglie. Viene arrestato e processato con la prospettiva concreta della condanna a morte. Il giudice a latere Vito Di Francesco farà di tutto affinché la condanna venga tramutata in ergastolo portando alla luce anche verità scomode per gli accusatori di Scalia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cinema ritrovato, arriva Volontè. Il grande attore in ‘Porte Aperte’

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