Muore un detenuto in carcere a Opera | Stava male dall' infermeria l' hanno mandato via

Un uomo di Siderno, in provincia di Reggio Calabria, è stato trovato senza vita nella sua cella del carcere di Opera, a Milano, il 26 aprile. Secondo quanto riferito, aveva manifestato malessere, ma dall'infermeria sarebbe stato inviato via senza ricevere assistenza. La notizia ha suscitato attenzione sul caso, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze della morte.

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Un uomo originario di Siderno (Reggio Calabria) è stato trovato morto nella sua cella all'interno del carcere di Opera (Milano) lo scorso 26 aprile. Il decesso è avvenuto nella sezione del Servizio di assistenza intensiva (Sai), ma sulle circostanze e sulle tempistiche della morte non c'è ancora.🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX To get revenge on her ex, she marries a stranger—only to find out he’s her CEO boss! #drama #kdrama Notizie correlate Leggi anche: Morto un detenuto del carcere di Opera, un’associazione denuncia: “Era andato in infermeria, l’hanno mandato via” Detenuto devasta l’infermeria del carcere di OrvietoORVIETO Detenuto sotto l’effetto di alcol e droga devasta l’infermeria del carcere, aggredisce un agente e una volta condotto al pronto soccorso... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tragedia nel carcere delle Vallette a Torino, detenuto trovato morto in una cella; Detenuto si impicca in cella: terzo caso in due mesi al carcere delle Vallette; Repubblica Dominicana, morto in cella italiano in attesa estradizione; Muore in carcere a 48 anni, il garante dei detenuti: Lacerazione ed amarezza. Muore un detenuto in carcere a Opera: Stava male, dall'infermeria l'hanno mandato viaEd è questo che sostieni quando scegli di aiutarci: un lavoro fatto di controlli, fonti, tempo e firme. Con due caffè al mese sostieni il nostro impegno e contribuisci a tenere in piedi ... milanotoday.it Ennesimo dramma in Via Burla: detenuto 27enne muore impiccatoUn uomo di origini straniere, detenuto in custodia cautelare a Parma dal 30 aprile, è morto ieri sera in ospedale a seguito di un tentativo di suicidio ... parmapress24.it Muore nello scontro tra due auto un uomo di 31 anni x.com