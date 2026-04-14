Un detenuto, sotto l’effetto di alcol e droga, ha danneggiato l'infermeria del carcere di Orvieto e ha aggredito un agente. Dopo essere stato portato al pronto soccorso, si è verificato un episodio di tensione tra utenti e operatori sanitari. L’incidente si è verificato nel corso della giornata e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

ORVIETO Detenuto sotto l’effetto di alcol e droga devasta l’infermeria del carcere, aggredisce un agente e una volta condotto al pronto soccorso scatena il panico tra utenti e operatori sanitari. Lo denuncia il Sappe che esprime "forte preoccupazione per il gravissimo episodio avvenuto nella casa di reclusione di Orvieto e che rappresenta solo l’ennesimo segnale di un sistema che, in alcune realtà, sta progressivamente perdendo il controllo". "Un detenuto in stato di alterazione da alcool e sostanze stupefacenti – spiega il segretario Donato Capece – ha devastato l’infermeria, danneggiato ambienti interni, aggredito un appartenente alla polizia penitenziaria e, una volta condotto al pronto soccorso, ha seminato il panico tra utenti e operatori sanitari.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Detenuto devasta l’infermeria del carcere di Orvieto

Detenuto devasta infermeria. E un altro ferisce cinque agentiAl carcere della Dozza, nella mattinata di lunedì, un detenuto ha devastato la sezione infermeria per un mancato trasferimento in un’altra sede.

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