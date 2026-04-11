Un incidente frontale tra un camion e un furgone si è verificato ieri pomeriggio lungo la strada del Santo, in provincia di Padova, causando la morte di un uomo di 31 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trovato un’ambulante in condizioni gravi, trasportata in ospedale. La strada è rimasta chiusa per diverse ore mentre vengono svolti i rilievi. Sono ancora in corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

LOREGGIA (PADOVA) - Ennesimo grave incidente in provincia di Padova. La tragedia si è consumata ieri (10 aprile) qualche minuto prima delle 14 lungo la nuova strada del Santo, all'altezza del comune di Loreggia. Il bilancio è di un morto e tre feriti, di cui una ricoverata in gravi condizioni. La ricostruzione Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale della Federazione, coordinati dal comandante Antonio Paolocci, un autoarticolato condotto da Alessandro Berdin, cinquantenne di Dueville (Vicenza) stava procedendo in direzione Padova carico di materiale ferroso. Ad un tratto il camion si è scontrato frontalmente con un furgone con a bordo due ambulanti (fratello e sorella) che lavorano nei mercati, entrambi residenti a Loreggia. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Alessandro Berdin muore nell'incidente frontale fra camion e furgone: ancora sangue sulla Sr308. Gravissima un'ambulante

Incidente frontale tra camion e autocarro sulla nuova strada del Santo. Morto un 50enne, gravissima una donnaLOREGGIA (PADOVA) - Violento incidente frontale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 aprile, sulla Regionale 308, nota anche come nuova strada...

Incidente frontale tra camion e autocarro sulla nuova strada del Santo. Morto un 50enne, gravissima una donna. Regionale chiusa e codeLOREGGIA (PADOVA) - Violento incidente frontale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 aprile, sulla Regionale 308, nota anche come nuova strada...

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Frontale tra camion e furgone, Alessandro muore sul colpo a 50 anniDrammatico incidente sulla Sr308 a Loreggia: morto un camionista di 50 anni, tre feriti di cui una grave. Indagini sulla dinamica. nordest24.it

La vittima, di Dueville, si chiamava Alessandro Berdin. Nell'incidente, avvenuto lungo la strada provinciale 308 del Santo, coinvolta anche un'auto. Ferita grave una donna di 75 anni - facebook.com facebook