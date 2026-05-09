Mundiavocat 2026 i campioni della Palermo Forense volano in Spagna per difendere il titolo

L'Asd Palermo Forense, vincitrice del campionato mondiale a Dubai nel 2024, si prepara a partecipare al torneo internazionale che si terrà a Benidorm, in Spagna, dal 10 al 17 maggio. La squadra rappresenterà Palermo nel campionato di calcio tra avvocati, un evento che vede la partecipazione di squadre provenienti da varie nazioni. La competizione si svolgerà in una settimana di partite ufficiali nel territorio spagnolo.

L'Asd Palermo Forense, che ha conquistato il titolo di campione del mondo a Dubai nel 2024, parteciperà al prossimo campionato del mondo di calcio tra avvocati che si svolgerà a Benidorm in Spagna dal 10 al 17 maggio e rappresenterà la città di Palermo. Le squadre sono suddivise in cinque.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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