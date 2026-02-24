Corsa da campioni per ' I Pascalini' | primi in classifica e pronti a difendere il titolo nazionale nei TLC Games

I Pascalini 2.0 dell’Itet Blaise Pascal di Foggia vincono la gara grazie alla loro velocità e determinazione. La loro vittoria deriva dall’impegno costante e dalla capacità di mantenere alta la concentrazione fin dall’inizio. Durante la competizione, hanno superato tutti gli avversari con una strategia ben studiata e un ritmo impeccabile. La squadra si prepara ora a difendere il titolo nazionale nei prossimi TLC Games.