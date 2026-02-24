Corsa da campioni per ' I Pascalini' | primi in classifica e pronti a difendere il titolo nazionale nei TLC Games
I Pascalini 2.0 dell’Itet Blaise Pascal di Foggia vincono la gara grazie alla loro velocità e determinazione. La loro vittoria deriva dall’impegno costante e dalla capacità di mantenere alta la concentrazione fin dall’inizio. Durante la competizione, hanno superato tutti gli avversari con una strategia ben studiata e un ritmo impeccabile. La squadra si prepara ora a difendere il titolo nazionale nei prossimi TLC Games.
Sono stati i più veloci, i più determinati e i più costanti: i Pascalini 2.0 dell’Itet Blaise Pascal di Foggia hanno dominato la competizione sin dalle prime battute, confermandosi ancora una volta squadra di riferimento nel panorama dei TLC Games. In poco più di un’ora e mezza hanno completato tutte le challenge della CTF (Capture The Flag), nonostante le quattro ore a disposizione. Una prestazione straordinaria sotto ogni punto di vista: competenze tecniche solide, grande lucidità nella risoluzione dei problemi e un perfetto lavoro di squadra hanno permesso ai Pascalini 2.0 di conquistare subito la vetta della classifica, mantenendola fino al termine della gara senza mai essere superati. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
