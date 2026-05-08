Cittadella approvati gli atti per la gestione dei servizi di sosta e l’avvio della nuova fase

Il Comune di Piacenza ha approvato gli atti relativi alla gestione dei servizi di sosta a piazza Cittadella, segnando l'inizio di una nuova fase. Dopo le recenti decisioni giudiziarie che hanno confermato la validità della risoluzione contrattuale, l’amministrazione ha ripreso il controllo dell’area. La decisione consente di proseguire con le attività di gestione e di pianificare interventi futuri nel centro cittadino.

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«Dopo gli ultimi sviluppi giudiziari che hanno confermato la piena efficacia della risoluzione contrattuale, il Comune di Piacenza rientra nella disponibilità dell’area di piazza Cittadella e avvia concretamente una nuova fase nella gestione di un’area rilevante per la città». A scrivere il.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Gestione dei servizi cimiteriali affidata a una nuova dittaL’amministrazione comunale di Casapulla compie un nuovo passo nel percorso di miglioramento dei servizi cittadini. Alluminio, Carcano ora parla cinese: la maggioranza al gruppo Xiashun. “L’avvio di una nuova fase”Mandello del lario (Lecco) – I cinesi del gruppo Xiashun di Hong Kong sono i nuovi azionisti di maggioranza della Carcano Antonio, spa dell’alluminio...