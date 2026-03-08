Nuove errori negli atti del concorso Qualiano Multiservizi |

Nel concorso per tre autisti presso Qualiano Multiservizi sono stati riscontrati nuovi errori nelle determine e nei verbali ufficiali. Questi errori sollevano ulteriori dubbi sulla correttezza dell’intera procedura di selezione e sulla affidabilità della municipalizzata. La vicenda si aggiunge a un quadro di problematiche già emerse durante il procedimento.

Regione Campania, avviato il percorso per il bilancio 2026: Corrado Matera presiede la seduta con il Presidente Roberto Fico Nel concorso per tre autisti emergono nuovi errori nelle determine e nei verbali, aumentando i dubbi sulla validità dell'intera procedura e sulla credibilità della municipalizzata. Questa volta l'anomalia nasce direttamente da due determine adottate dalla società, entrambe datate 03062025. La numero 37 riguarda la nomina della commissione esaminatrice per l'assunzione a tempo indeterminato di tredici addetti allo spazzamento e tre autisti in possesso di patente C e CQC, mentre la numero 38 disciplina un procedimento completamente diverso, cioè la nomina della commissione per l'assunzione a tempo determinato di tre addetti allo spazzamento e un autista.