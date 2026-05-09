Mulier la medicina è donna la mostra di Raffaella Accarino presso la sede FAI Salerno
Sabato 9 maggio apre presso la sede FAI di Salerno una mostra dedicata a Raffaella Accarino, intitolata “Mulier, la medicina è donna”. L'esposizione presenta opere e riflessioni dell'artista, collegandosi alla tradizione della bottega d'arte storica Mulieres Salernitanae. La mostra si inserisce nel calendario culturale della città e sarà visitabile nei giorni successivi.
Sabato 9 maggio si apre, presso la sede FAI Salerno, “Mulier, la medicina è donna”, mostra delle opere e del pensiero di Raffaella Accarino, della bottega d'arte storica Mulieres Salernitanae. A guidare la serata sarà Matilde Romito, archeologa e storica direttrice dei Musei Provinciali di.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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