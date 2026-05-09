Mulier la medicina è donna la mostra di Raffaella Accarino presso la sede FAI Salerno

Sabato 9 maggio apre presso la sede FAI di Salerno una mostra dedicata a Raffaella Accarino, intitolata “Mulier, la medicina è donna”. L'esposizione presenta opere e riflessioni dell'artista, collegandosi alla tradizione della bottega d'arte storica Mulieres Salernitanae. La mostra si inserisce nel calendario culturale della città e sarà visitabile nei giorni successivi.

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