‘Everything is Possible’ la mostra collettiva inaugurata presso Mondoromulo

Tempo di lettura: 2 minuti È stata inaugurata questa sera, sabato 21 febbraio alle ore 18, presso Mondoromulo Arte Contemporanea, la mostra collettiva Everything is Possible, terza edizione del Premio Possible, progetto dedicato alla valorizzazione di artisti emergenti e mid-career privi di rappresentanza. Il titolo, che suona come una dichiarazione d’intenti, sintetizza lo spirito di una giovane realtà che, nel cuore della Valle Telesina, continua a distinguersi per la capacità di proporre progetti ambiziosi e inclusivi, capaci di ridefinire il rapporto tra arte contemporanea e territorio. La collettiva riunisce i dieci artisti selezionati nella fase preliminare del premio: Marina Buratti, Nicolas Crocetti, Lorenza Iacobini, Filippo Maestroni, Salvatore Palazzo, Laura Pedizzi, Elisa Pietrelli, Davide Prevosto, Vega Flux, Ewa Walkowska. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Everything is PossibleIn programma dal 21 febbraio al 21 marzo la collettiva Everything is Possible (IIIed); il format si presenta per la prima volta come premio: la collettiva costituisce la fase finale da cui almeno uno ... exibart.com

