Servizio civile tre posti disponibili presso la sede della Proloco di Benevento Samnium

È stato pubblicato un bando per la selezione di 65.964 operatori volontari destinati a progetti di Servizio civile universale. Tra le diverse sedi coinvolte, una si trova a Benevento, presso la sede della Proloco Samnium, dove sono disponibili tre posti. La selezione riguarda persone che desiderano partecipare a programmi di intervento sia in Italia che all’estero.

Tempo di lettura: 2 minuti Bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero. Presso la Sede Proloco di Benevento Samnium tre posti disponibili. Le candidature potranno essere presentate fino alle ore 14:00 dell’8 aprile 2026, salvo proroghe, per i progetti che si realizzeranno nel periodo 2026–2027. La domanda, in caso di errori, può essere ritirata e ripresentata fino a 48 ore prima della scadenza del bando. INFORMATIVA GENERALE I progetti UNPLI ( codice SU00269 ) hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali con un monte ore annuo si 1. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Servizio civile, tre posti disponibili presso la sede della Proloco di Benevento Samnium Articoli correlati Servizio civile universale. Nove i posti disponibiliSono nove i posti disponibili a Cesenatico nel bando per il Servizio civile universale, promosso dal Dipartimento Politiche giovanili. Servizio Civile, 18 posti disponibili al Comune di Torre AnnunziataÈ stato pubblicato il Bando per la selezione di operatori volontari presso il comune di Torre Annunziata. Approfondimenti e contenuti su Servizio civile tre posti disponibili... Servizio civile universale, domande entro l’8 aprile: 20 posti per il Comune di BeneventoIl Comune di Benevento comunica che è stato pubblicato sul portale istituzionale di ANCI Campania il Bando per il Servizio Civile Universale 2026/2027. Il Comune di Benevento impiegherà i giovani, che ... ntr24.tv Benevento, riparte il Servizio civile: sprint per le domande, nel mirino 20 postiPubblicato sul portale istituzionale di Anci Campania il bando per il Servizio Civile Universale 2026/2027. Il Comune di Benevento impiegherà ... msn.com