Juventus scontro totale tra Inter e Juventus per Muharemovic

Il calciomercato si accende con un nuovo fronte tra Inter e Juventus riguardo al trasferimento di Muharemovic. Le due squadre si contendono il giocatore, e la trattativa è diventata al centro di discussioni tra i club. La vicenda riguarda esclusivamente aspetti legati alle negoziazioni e alle offerte ufficiali presentate, senza coinvolgimenti di altre parti o dettagli su eventuali accordi già raggiunti.

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Muharemovic: Scontro Totale tra Inter e Juventus. Il calciomercato entra ufficialmente nel vivo con un Derby d’Italia che promette scintille, questa volta però lontano dal rettangolo verde. Al centro della contesa c’è Tarik Muharemovic, il difensore bosniaco che sta incantando con la maglia del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, scontro totale tra Inter e Juventus per Muharemovic INTER-JUVE, SCONTRO TOTALE PER MUHAREMOVIC: AFFARE DA VENTICINQUE MILIONI Notizie correlate Muharemovic-Inter, trattativa avanzata: la Juventus osservaNel corso di questa sua annata d’esordio in Serie A, Tarik Muharemovic si è messo in mostra con una serie di ottime prestazione con la maglia del... Leggi anche: Juventus, Muharemovic freddo sul ritorno alla Juve: Inter favorita Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milan nel caos? Scontro totale ai vertici: la crisi societaria che blocca il futuro. Il retroscena; Serie A Enilive, 34ª giornata: lunedì di fuoco, il campionato s’infiamma; CIFRE E CURIOSITA' | Juventus, difesa d'acciaio: un solo gol preso nelle ultime sette partite; Cambiaso sacrificabile per la Juventus: i 2 motivi dietro la scelta di Comolli. Lukaku-Napoli, rottura totale, Milan e Juve alla finestraLukaku-Napoli, rottura totale: il Milan fiuta il colpo da 20 milioni Il futuro di Romelu Lukaku è sempre più lontano dal Napoli. Quella che doveva essere una ... tuttojuve.com Tra Milan e Juventus vince la noia: finisce 0-0 a San SiroNella ripresa la partita non cambia volto: ritmi bassi, poche occasioni e cambi che non riescono a incidere realmente. tuttonapoli.net Juventus Women, quanti punti mancano alla Champions La situazione facebook #Juventus L'analisi su #Alisson e #Daffara x.com