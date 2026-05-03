Moviola Juve Verona | gli episodi dubbi del match diretto da Ayroldi! Cos’è successo nella sfida di Serie A

Durante la partita tra Juventus e Verona, valida per la 35ª giornata di Serie A 202526, sono stati discussi alcuni episodi che hanno coinvolto decisioni arbitrali. La sfida è stata diretta dall’arbitro Ayroldi, e alcuni momenti hanno sollevato dubbi riguardo alle valutazioni prese durante il match. In particolare, un episodio chiave è stato oggetto di analisi nella moviola, suscitando commenti tra gli addetti ai lavori.