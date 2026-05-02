Moviola Udinese Torino | gli episodi dubbi del match diretto da Mucera Cos’è successo nella sfida di Serie A

Durante la partita tra Udinese e Torino, valida per la 35ª giornata di Serie A 202526, sono stati rivisti alcuni episodi attraverso la moviola. L’arbitro Mucera ha preso decisioni su diverse azioni che hanno suscitato dubbi tra gli osservatori. In particolare, alcuni interventi e fasi di gioco sono stati oggetto di approfondimento, con immagini e revisione video che hanno influenzato le decisioni sul campo.

Asllani trascina il Besiktas e l’Inter gongola: riscatto dei turchi sempre più vicino? Gli aggiornamenti Calciomercato Roma, il futuro di Dybala tra volontà e strategia: la scelta è chiara. E Gasperini. Mateta torna nel mirino: intreccio di mercato tra Milan e Juventus! L’agente del francese a San Siro Conferenza stampa Spalletti pre Juve Verona: «Yildiz? Ha avuto una piccola infiammazione che può peggiore, migliorare, è un po’ una gestione. Sulla vicenda arbitri.» Convocati Atalanta: le scelte di Palladino per la sfida contro il Genoa! La lista completa dei nerazzurri Capello svela: «Cassano? Ne ha combinate talmente tante che fatico a ricordarle tutte.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Udinese Torino: gli episodi dubbi del match diretto da Mucera. Cos’è successo nella sfida di Serie A Notizie correlate Leggi anche: Moviola Udinese Como: gli episodi dubbi del match diretto da Maresca. Cos’è successo al Bluenergy Stadium Moviola Genoa Udinese, gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Collu. Ecco cosa è successoZaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Manchester United,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Highlights Serie A: Lazio-Udinese 3-3: gli highlights Video; Udinese-Torino a Mucera; Moviola Torino-Inter: mani di Carlos Augusto su colpo di testa di Duvan Zapata, giusto dare il rigore ai granata?; Gli arbitri, le prime scelte di Tommasi: Doveri out, Colombo in B, un baby all'Inter, sarà gradito?. LIVE Udinese-Torino 2-0: la cronaca in direttaUdinese-Torino, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it Udinese-Torino 2-0: pagelle, tabellino e le parole di D’AversaIl Torino affronta una partita difficile nel campo dell'Udinese. Ecco le pagelle di Udinese-Torino, il tabellino della partita e le parole di D’Aversa nel post-partita. zipnews.it Moviola Inter Torino, Pistocchi punge Tommasi: «Ho sentito la spiegazione, se tanto mi da tanto...» - facebook.com facebook