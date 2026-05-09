Moviola Lazio Inter mani di Gila e proteste nerazzurre | la spiegazione di Marelli sull’episodio

Durante la partita tra Lazio e Inter, al 20° minuto si è verificato un episodio che ha suscitato proteste da parte dei nerazzurri. La moviola ha analizzato un’azione in cui un giocatore ha toccato il pallone con la mano, attirando l’attenzione dei commentatori televisivi. L’arbitro non ha assegnato il calcio di rigore, e l’episodio è stato oggetto di discussione tra gli esperti di VAR. Un commento di Marelli ha chiarito i motivi di questa decisione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

di Paolo Moramarco Moviola Lazio Inter, mani di Gila e proteste nerazzurre al 20? minuto di gioco: la spiegazione di Marelli sull’episodio. Episodio da moviola al 20’ di Lazio-Inter, quando i nerazzurri hanno protestato, seppur in maniera contenuta, per un presunto calcio di rigore dopo un tocco di mano di Mario Gila, difensore centrale della Lazio, sul tentativo di Marcus Thuram, attaccante francese dell’ Inter. Lazio-Inter, la spiegazione di Marelli. A chiarire l’episodio è stato Luca Marelli, ex arbitro e commentatore arbitrale, intervenuto ai microfoni di DAZN. Secondo la sua analisi, il contatto non era punibile con il calcio di rigore. « Al di là della distanza ravvicinata, il braccio di Gila era naturale lungo il corpo ed è stato colpito sul braccio che non si allarga, non va verso il pallone ».🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moviola Lazio Inter, mani di Gila e proteste nerazzurre: la spiegazione di Marelli sull’episodio ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Moviola Como Inter, nel finale succede di tutto! Tutti i dettagli sull’episodio chiave della sfida del SinigagliaCalciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Moviola Inter Cagliari LIVE, i dettagli sull’episodio chiave della sfida di Serie A di San Siro diretta da MarchettiLocatelli Juve, rinnovo fino al 2030: il capitano bianconero firma il nuovo accordo! E spunta una novità in vista della sfida col Bologna…... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: C’era rigore per l’Inter con la Lazio? L’analisi del tocco di mano di Gigot; Serie A, gli arbitri: alla Juventus l'arbitro gradito all'Inter, per i nerazzurri Abisso che evoca brutti ricordi; Moviola PSG-Bayern Monaco: C'era il contatto tra Pacho e Luis Diaz? Giusto il rigore per il mani di Davies?; Ma che VAR?! Episodi, casi e errori arbitrali — Blog dell'utente su Tribuna.com. MOVIOLA 22? Lazio Inter 0-1: Abisso in controllo nel primo quarto d’oraSegui la moviola live in tempo reale con Lazionews.eu di Lazio Inter, match valido per la 36a giornata di Serie A, edizione 2025-2026. L’incontro è in programma allo Stadio Olimpico di Roma sabato 8 ... lazionews.eu Inter-Parma, moviola: rigore negato e gol annullato ai ducali, i dubbi sulle reti nerazzurreLa prova dell’arbitro Bonacina a San Siro nel posticipo di serie A Inter-Parma che ha regalato lo scudetto ai nerazzurri analizzata al microscopio, un solo ammonito, la moviola ... sport.virgilio.it Quindi Rocchi è sotto inchiesta per 2 partite dell'Inter in cui l'Inter è stata "favorita" o almeno ci hanno provato in qualche modo (abbiamo perso entrambe le partite) ma non per tutte le decisioni a favore del Napoli e della squadra contro cui abbiamo giocato qu reddit