Moviola Inter Cagliari LIVE i dettagli sull’episodio chiave della sfida di Serie A di San Siro diretta da Marchetti

Durante la partita tra Inter e Cagliari, valida per la 33ª giornata del campionato di Serie A 202526 e trasmessa in diretta, si è verificato un episodio che ha richiesto l’intervento della moviola. L’arbitro ha consultato il video per decidere su una possibile azione controversa, in un momento cruciale del match. La decisione presa ha avuto ripercussioni sulla dinamica della partita e sul risultato finale.

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