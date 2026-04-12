Moviola Como Inter nel finale succede di tutto! Tutti i dettagli sull’episodio chiave della sfida del Sinigaglia

Durante la partita tra Como e Inter, valida per la 32ª giornata del campionato di Serie A 202526, nel finale si sono verificati momenti di grande tensione. La moviola ha analizzato un episodio controverso che ha coinvolto un'azione decisiva per l'esito dell'incontro. L'arbitro ha rivisto l'azione in campo, prendendo una decisione che ha suscitato diverse reazioni tra i presenti. La sfida si è conclusa con un finale ricco di tensione e colpi di scena.

Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Qual è la situazione e cosa filtra sul possibile colpo Muharemovic Inter, avanti tutta: c’è il sì del difensore! Individuata la chiave per convincere il Sassuolo Leao Milan, fischi e aria d’addio? La posizione del club e la verità sulle voci sul Barcellona Como Inter, Bastoni ancora sommerso dai fischi al Sinigaglia: Ambrosini in telecronaca prende posizione! Ecco cosa è successo Bologna, Italiano sicuro: «Vittoria meritata per quello che abbiamo fatto vedere.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Como Inter, nel finale succede di tutto! Tutti i dettagli sull’episodio chiave della sfida del Sinigaglia Moviola Bologna Lecce, tutti i dettagli sull’episodio chiave della sfida diretta da ColomboCalciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Leggi anche: Moviola Crystal Palace Fiorentina, l’episodio chiave della sfida di Conference League: tutti i dettagli