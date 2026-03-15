Moviola Lazio Milan | possibile rigore negato e gol annullato ai rossoneri Gli episodi dubbi del match diretto da Guida
Durante la partita tra Lazio e Milan, diretta dall’arbitro Guida, si sono verificati alcuni episodi controversi. La moviola ha evidenziato un possibile rigore non assegnato ai rossoneri e un gol annullato ai milanisti, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La Lazio ha ottenuto una vittoria di misura, conquistando tre punti importanti in casa.
Massara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Espulsione Wesley, Marelli chiarisce dopo Como Roma: «Il contatto non c’è, le gambe non si toccano mai! Il VAR può intervenire in caso di.» Roberto Mancini rientra in Qatar: fine del blocco in Italia, torna alla guida dell’Al-Sadd. Tutti i dettagli Bayern Monaco con il quinto portiere contro l’Atalanta? Emergenza senza fine per i tedeschi, arrivano novità importanti dall’infermeria verso la Champions Arsenal, Dowman fa... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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