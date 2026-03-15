Moviola Lazio Milan | possibile rigore negato e gol annullato ai rossoneri Gli episodi dubbi del match diretto da Guida

Durante la partita tra Lazio e Milan, diretta dall’arbitro Guida, si sono verificati alcuni episodi controversi. La moviola ha evidenziato un possibile rigore non assegnato ai rossoneri e un gol annullato ai milanisti, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La Lazio ha ottenuto una vittoria di misura, conquistando tre punti importanti in casa.