Movida Arezzo Grasso | Non rinchiudiamo i giovani
Giovanni Grasso, capolista di Casa Riformista, ha espresso chiaramente la posizione sulla movida nel centro di Arezzo. Durante un intervento pubblico, ha affermato che l’obiettivo non è confinare i giovani in casa nei fine settimana e ha sottolineato che non si vuole allontanare gli abitanti dai loro quartieri a causa di rumori e sporcizia. Ha anche detto che non si desidera chiudere i locali che contribuiscono alla vita notturna della città.
"Vogliamo rinchiudere i giovani in casa nei fine settimana? Vogliamo far scappare gli abitanti dalle loro case assediati da chiasso e sporcizia? Vogliamo far chiudere 100 locali che vivo di questa attività? La risposta è tre volte no”, dice Giovanni Grasso, capolista di Casa Riformista alle.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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