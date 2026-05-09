Movida Arezzo Grasso | Non rinchiudiamo i giovani

Giovanni Grasso, capolista di Casa Riformista, ha espresso chiaramente la posizione sulla movida nel centro di Arezzo. Durante un intervento pubblico, ha affermato che l’obiettivo non è confinare i giovani in casa nei fine settimana e ha sottolineato che non si vuole allontanare gli abitanti dai loro quartieri a causa di rumori e sporcizia. Ha anche detto che non si desidera chiudere i locali che contribuiscono alla vita notturna della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui