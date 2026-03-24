Arezzo, 24 marzo 2026 – Pietro Grasso ad Arezzo per “ Scrittori in Circolo ”: lunedì 30 marzo incontro con l’ex presidente del Senato e autore di “ U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra”. Un prestigioso evento per il gran finale della rassegna “Scrittori in Circolo”: ospite della Biblioteca Città di Arezzo lunedì 30 marzo alle 17:30 sarà infatti Pietro Grasso nella veste di autore di “U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra”, edito da Feltrinelli nel 2026. L’incontro, a ingresso gratuito, sarà moderato da Alessandro Artini, presidente dell’istituzione. Pietro Grasso è stato giudice a latere nel maxiprocesso a Cosa Nostr a e procuratore capo a Palermo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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