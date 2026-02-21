Con il cimurro ma col cuore caldo | l’Arezzo sbanca Gubbio!
L’Arezzo ha ottenuto una vittoria a Gubbio a causa di un ottimo secondo tempo e di una difesa solida. Nonostante un inizio difficile, i giocatori hanno mostrato determinazione e cuore, contro un avversario che ha spinto forte nel primo tempo. La squadra toscana ha colpito al momento giusto, trovando il gol decisivo nel finale. La partita si è conclusa con il risultato che tutti aspettavano, lasciando i tifosi soddisfatti.
Con il raffreddore addosso, ma con l’anima amaranto più accesa che mai, ho finalmente visto l’Arezzo vincere a Gubbio! Una di quelle partite da uomini veri, da squadra compatta, da gruppo che sa soffrire e colpire al momento giusto. Proprio come aveva detto mister Cristian Bucchi: calma, attesa e poi zampata. E così è stato. Senza Gilli, Chiosa, gli infortunati Mawuli e Ionita e con Cortesi malato, c’era da stringere i denti. E la risposta è arrivata dalla retroguardia: Gigli e Coppolaro hanno murato tutto, limitando al minimo le iniziative degli eugubini. Un solo vero intervento per Venturi, sicuro come sempre, sul giovane Amoako, peraltro lanciato in fuorigioco. 🔗 Leggi su Lortica.it
Gubbio-Arezzo 0-1, con il gol di Ravasio gli amaranto fanno festa grandeRavasio segna il gol decisivo e fa festeggiare l’Arezzo, che conquista una vittoria a Gubbio dopo 86 anni.
