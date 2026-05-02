Grande successo ad Arezzo per La Rivoluzione della Cura

Ad Arezzo si è conclusa con grande partecipazione l'iniziativa intitolata “La Rivoluzione della Cura”. La manifestazione ha coinvolto numerosi cittadini che hanno espresso interesse per il tema della gestione del bilancio e del futuro della città. L'evento si è svolto il 2 maggio 2026, attirando l'attenzione di residenti e rappresentanti locali. La partecipazione è stata elevata rispetto alle aspettative iniziali.

Arezzo, 2 maggio 2026 – Grande successo ad Arezzo per “ La Rivoluzione della Cura” La cittadinanza si riprende il bilancio e il futuro di Arezzo. Si è concluso con una grande partecipazione di pubblico l’incontro tenutosi ieri sera presso la sede della CGIL di Arezzo, che ha visto come protagonista Marco Bersani di Attac Italia. L’iniziativa, intitolata “La Rivoluzione della Cura: la città gestita dai cittadini”, ha saputo catalizzare l’attenzione di numerose persone desiderose di approfondire i meccanismi che governano l’economia locale e nazionale. Al centro della discussione è emersa la necessità urgente di sottrarre il bilancio comunale al solo dominio dei tecnici per restituirlo alla comunità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grande successo ad Arezzo per “La Rivoluzione della Cura Notizie correlate La Rivoluzione della Cura, Marco Bersani di Attac ad ArezzoArezzo, 27 aprile 2026 – La Rivoluzione della Cura Marco Bersani di Attac ad Arezzo per discutere di beni comuni, diritti e giustizia sociale. Caterina Pesce parla di Agostino Pirella “da Gorizia ad Arezzo per la rivoluzione psichiatrica”Arezzo, 16 marzo 2026 – E’ in arrivo l’ultimo appuntamento martedì 17 marzo, per il ciclo di conferenze organizzato dalla Società storica aretina,... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: La Rivoluzione della Cura, Marco Bersani di Attac ad Arezzo; La Rivoluzione della Cura: la città gestita dai cittadini, il bilancio della serata; Taccuino elettorale: tutti gli impegni dei candidati a sindaco e delle liste; Michele Menchetti sul distretto orafo aretino: Creare un hub alternativo a Dubai. La Rivoluzione della Cura, Marco Bersani di Attac ad ArezzoArezzo, 27 aprile 2026 – La Rivoluzione della Cura Marco Bersani di Attac ad Arezzo per discutere di beni comuni, diritti e giustizia sociale. Un incontro pubblico per ripensare il nostro modello soci ... lanazione.it Sabato 2 maggio 2026 si terrà il finissage della mostra “Caravaggio. La rivoluzione della luce”, a cura di Pierluigi Carofano e organizzata dal Comune di Teramo, MetaMorfosi Eventi e il Polo Museale Città di Teramo. L'evento si terrà a L'ARCA - Laboratorio pe - facebook.com facebook