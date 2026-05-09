Il ruolo di allenatore al Real Madrid va oltre la semplice gestione tecnica della squadra. Per questa formazione, spesso si tratta di un vero e proprio governo, con decisioni che coinvolgono aspetti strategici e di leadership. La squadra, nota per la sua storia e le sue ambizioni, richiede un approccio che vada oltre l’aspetto sportivo, rendendo il lavoro dell’allenatore un mix di gestione e comando.

Una squadra come il Real Madrid, forse, ha più bisogno di essere governata che allenata. È una questione atavica. Tanti campioni – lo diceva anche Bale – vanno solo messi insieme senza troppe informazioni. Con Zidane il Real faceva 15 minuti di tattica. Ovviamente non si parla nel senso banale per cui le idee tattiche non contino, ma nel senso molto più madridista per cui, dentro uno spogliatoio così, l’idea viene sempre dopo la gestione del potere. Il Real è da sempre un ecosistema di campioni, gerarchie, ego, pressioni, simboli e consuetudini interne. È proprio diverso allenare Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Valverde tutti insieme. Per questo profili come Xabi Alonso, Arbeloa o chiunque venga scelto in nome di un progetto tecnico molto riconoscibile rischiano di sembrare, almeno all’inizio, più allenatori che governanti.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mourinho è l’uomo che serve al Real Madrid, dove allenare è governare

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MOURINHO DEBE VOLVER AL REAL MADRID

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