Calciomercato Cagliari, due big inglesi vogliono Caprile! Ma l’agente frena, rivelazione che non lascia dubbi sul futuro del portiere Lewandowski lascia il Barcellona? L’annuncio scuote le pretendenti, cosa ha detto l’attaccante sul suo futuro! Novità importanti Coppola svela: «Italia? Non voglio gufarla, ma la qualità del gruppo c’è. Sull’interesse del Milan e della Juventus posso dire questa cosa» Calciomercato Manchester United, Semenyo saltato? I Red Devils hanno già l’alternativa! Mercato PSG, individuato il grande obiettivo per l’estate: ha una clausola da 100 milioni! Regalo in vista per Luis Enrique? Infortunio Berisha: si ferma il centrocampista del Lecce. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Klopp al Real Madrid? Il tedesco esce allo scoperto sulla possibilità di allenare i blancos: «Tutte le notizie che stanno uscendo…». L’annuncio!

Articoli correlati

Rinnovo Spalletti, il tecnico della Juve esce allo scoperto: cosa ha detto sulla possibilità di prolungare con i bianconeriPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Real Madrid, Arbeloa esce allo scoperto su Mbappé: come sta l’attaccante francese e quando potrà tornare in campoMercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato:...

Contenuti utili per approfondire Real Madrid

Temi più discussi: Il Liverpool di Klopp, non il Real Madrid, è stata la sfida più grande per Guardiola; Guardiola: Klopp was my biggest challenge after Real Madrid exit; Dalla Spagna: Klopp torna ad allenare. No al Real Madrid, scelta la nuova squadra; Delusioni in pista? Max Verstappen si dà al calcio: superato il test preliminare di conoscenze.

Real MadridKlopp al Real Madrid? Il tedesco ha fatto questo annuncio sul suo futuro, parlando così della possibilità di allenare i blancos Il valzer delle panchine internazionali non si ferma mai e, ciclicamente ... calcionews24.com

Klopp al Real Madrid: il primo affare sarà con l’InterJurgen Klopp è la scelta a sorpresa per il Real Madrid e il primo colpo potrebbe essere proprio dall’Inter. Sarà un percorso di rivoluzione quello che spingerà il club dei Blancos a scegliere la nuova ... spaziointer.it

In Spagna - #Lunin resta tra le alternative per la porta. Il Real Madrid fissa la somma minima per valutare offerte x.com

Spettacolo a Madrid tra Real e Atletico, nel Derbi vinto dai Blancos Ma qual è stato il gol più bello: quello di Molina o quello di Vinicius #mediaset #sportmediaset #realatletico #molina #vinicius facebook