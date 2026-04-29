Il club sta valutando di riassumere l’allenatore portoghese, già alla guida della squadra in passato, come possibile nuovo tecnico. Nel frattempo, l’Athletic Bilbao ha annunciato di non essere in grado di offrire un contratto all’allenatore attuale, che aveva suscitato interesse. La questione riguarda quindi le possibili mosse del club e le decisioni in vista della prossima stagione, con i rumors che circolano da diverse settimane.

Il Real Madrid sta prendendo in considerazione l’idea di riportare José Mourinho in panchina. Ma Athletic si chiede: come mai si è ancora affascinati dal calcio dello Special One? Si tende infatti a elogiare sempre di più le idee di allenatori giovani, ma il “vintage” di Mourinho sembra non morire mai e lo ha capito anche Florentino Perez, che starebbe spingendo per un ritorno dell’attuale tecnico del Benfica in Spagna. Il New York Times scrive: La notizia che il Real Madrid sta davvero contemplando l’idea che Jose Mourinho torni al Bernabeu è una di quelle storie che ti fa controllare se è il 1° aprile. Dai, davvero? Non abbiamo ancora finito con tutto ciò? Cosa significherebbe per il Real Madrid il ritorno di Mourinho.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il ritorno di Mourinho al Real Madrid, Athletic non si fa capace: che cos’è, un pesce d’aprile?

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