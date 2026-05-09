Durante un’intervista, l’allenatore ha rivelato di sentirsi a disagio quando al ristorante gli riservano sempre un tavolo, situazione che lo infastidisce. Nel corso della conversazione, ha anche criticato l’Inter di Chivu, demolendone l’operato. Mourinho sembra essere molto vicino a un possibile ritorno al Real Madrid, dopo tredici anni, secondo le ultime indiscrezioni.

José Mourinho, sempre più vicino al ritorno al Real Madrid dopo tredici anni, si racconta a SportWeek partendo da una confessione inaspettata: il disagio per la fama. “ Non mi piace quando entro in un ristorante in cui non ho prenotato e magicamente spunta un tavolo, per me e chi mi accompagna. Penso che se non fossi la persona che sono, non succederebbe. Ecco perché non mi piace”. È un Mourinho insolitamente intimo, quasi a disagio con il proprio personaggio. Peccato che, poche righe dopo, torni a fare esattamente ciò che lo ha reso celebre: demolire avversari, incensare i suoi uomini e far parlare di sé con ogni singola frase. Lo Special One a 63 anni non ha perso un grammo di quella capacità.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mourinho: “Al ristorante spunta sempre un tavolo per me, non mi piace”. Poi demolisce l’Inter di Chivu

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

MOURINHO ATTACCA L’INTER e Chivu… #mourinho #inter #chivu #polemica #calcio

Notizie correlate

José Mourinho: “Vado al ristorante e magicamente spunta un tavolo, non mi piace”José Mourinho racconta gli aspetti che non gli piacciano della fama, come quando va al ristorante senza prenotare e spunta sempre un tavolo.

Leggi anche: Mourinho a SportWeek: «Chivu? Non era un allenatore in campo. Mi piace Lautaro ma Milito…»

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Mourinho: Chivu bravo e fortunato. Nessuno di questa Inter giocherebbe nella mia; La 21esima sinfonia dell'Inter, ecco la nuova copertina di Sportweek; Mourinho: Chivu bravo e fortunato. Nessuno di questa Inter giocherebbe nella mia; Mourinho: Chivu bravo e fortunato. Nessuno di questa Inter giocherebbe nella mia.

José Mourinho: Vado al ristorante e magicamente spunta un tavolo, non mi piaceJosé Mourinho racconta gli aspetti che non gli piacciano della fama, come quando va al ristorante senza prenotare e spunta sempre un tavolo ... fanpage.it

Mourinho: Chivu bravo e fortunato. Nessuno di questa Inter giocherebbe nella miaNon mi piace quando entro in un ristorante e spunta un tavolo anche se non ho prenotato. È una delle anticipazioni offerte dalla Gazzetta dello Sport online dell'intervista rilasciata da José Mourin ... msn.com

TS - #Inter macchina di gol: #Chivu 'insegue' #Conte e #Inzaghi x.com

[Pasquale Guarro] NOTIZIE DALLA REDAZIONE: L'Inter sta già pianificando di offrire a Cristian Chivu un nuovo contratto biennale, con lo Scudetto ormai assicurato. Tutto dovrebbe essere FATTO entro DIECI giorni. reddit