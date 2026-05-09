Mourinho | Al ristorante spunta sempre un tavolo per me non mi piace Poi demolisce l’Inter di Chivu

Da ilnapolista.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’intervista, l’allenatore ha rivelato di sentirsi a disagio quando al ristorante gli riservano sempre un tavolo, situazione che lo infastidisce. Nel corso della conversazione, ha anche criticato l’Inter di Chivu, demolendone l’operato. Mourinho sembra essere molto vicino a un possibile ritorno al Real Madrid, dopo tredici anni, secondo le ultime indiscrezioni.

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José Mourinho, sempre più vicino al ritorno al Real Madrid dopo tredici anni, si racconta a SportWeek partendo da una confessione inaspettata: il disagio per la fama. “ Non mi piace quando entro in un ristorante in cui non ho prenotato e magicamente spunta un tavolo, per me e chi mi accompagna. Penso che se non fossi la persona che sono, non succederebbe. Ecco perché non mi piace”. È un Mourinho insolitamente intimo, quasi a disagio con il proprio personaggio. Peccato che, poche righe dopo, torni a fare esattamente ciò che lo ha reso celebre: demolire avversari, incensare i suoi uomini e far parlare di sé con ogni singola frase. Lo Special One a 63 anni non ha perso un grammo di quella capacità.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Mourinho: “Al ristorante spunta sempre un tavolo per me, non mi piace”. Poi demolisce l’Inter di Chivu
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