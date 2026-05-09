José Mourinho | Vado al ristorante e magicamente spunta un tavolo non mi piace
L’allenatore ha spiegato che, andando al ristorante senza prenotare, spesso si trova un tavolo disponibile, cosa che non apprezza. Ha aggiunto di sentirsi infastidito da questa situazione, anche se non ha specificato ulteriori dettagli. La sua riflessione si concentra su un aspetto della notorietà che, secondo lui, si manifesta in modo particolare durante le uscite quotidiane.
José Mourinho racconta gli aspetti che non gli piacciano della fama, come quando va al ristorante senza prenotare e spunta sempre un tavolo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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