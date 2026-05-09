In un’intervista rilasciata a SportWeek, l’allenatore ha commentato vari aspetti legati alla squadra e ai giocatori. Ha parlato di un ex calciatore, sottolineando che non ricopriva il ruolo di allenatore durante le partite. Ha inoltre espresso preferenze tra alcuni attaccanti, menzionando due nomi di giocatori di interesse. Le sue parole si sono concentrate su questioni legate alle scelte e alle caratteristiche dei calciatori.

di Andrea Greco Mourinho a SportWeek: «Chivu? Non era un allenatore in campo. Mi piace Lautaro ma Milito.». Segui le ultimissime. Josè Mourinho a SportWeek: l’intervista pubblicata sta mattina vede l’allenatore portoghese parlare dell’Inter di Cristian Chivu, suo ex calciatore. Inoltre, il portoghese ha parlato di alcuni giocatori nerazzurri del passato e non solo. DECISIONE PIU’ DIFFICILE – « Lasciare l’Inter ». LA RIFAREBBE? – « Si, perché con l’Inter avevo appena vinto la Champions, dopo già scudetto e Coppa Italia nella stessa stagione, ed era stata veramente dura, e perché poi sono andato al Real Madrid ». CHIVU – « Quando giocava non era un allenatore in campo, se è questo che vuol sapere.🔗 Leggi su Internews24.com

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