A Madrid si susseguono voci e segnali che indicano un possibile ritorno di José Mourinho sulla panchina del club. Negli ultimi giorni, le conversazioni tra gli addetti ai lavori si sono intensificate, alimentando l’ipotesi di un possibile accordo. La situazione si fa più concreta, mentre le circostanze sembrano suggerire che la trattativa possa evolversi in modo favorevole. La città attende sviluppi che potrebbero cambiare gli equilibri della squadra.

A Madrid, quando il telefono squilla più del solito, raramente è per caso. I segnali si accumulano, le voci prendono corpo, e all’improvviso un’ipotesi comincia a sembrare praticabile. È quello che sta accadendo in queste ore attorno a José Mourinho e alla Casa Blanca: una pista che, da suggestione, sta diventando scenario da maneggiare con serietà. (ANSA) TvPlay.it Secondo ricostruzioni concordanti, i primi contatti sono stati positivi. Mourinho ha aperto alla possibilità di un ritorno al Bernabéu e dall’altra parte del tavolo c’è disponibilità a ragionare: il Real, scrive il quotidiano AS, vede nel tecnico portoghese il profilo giusto per riportare ordine in uno spogliatoio che, tra equilibri fragili e ambizioni strabordanti, ha bisogno di una mano forte.🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Mourinho al Real Madrid, è più che una possibilità

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¿VUELVE MOURINHO AL REAL MADRID

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