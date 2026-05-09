Motorizzazione Confcommercio Palermo eletto nuovo presidente Marco Calascibetta
È stato eletto un nuovo presidente per la Motorizzazione Confcommercio Palermo, con Marco Calascibetta che ha assunto la guida dell’associazione. Contestualmente, è stato rinnovato anche il consiglio direttivo, composto da diversi membri che rappresentano uno dei settori più complessi e importanti dell’economia locale. La riorganizzazione riguarda uno degli ambiti più strategici per l’attività commerciale e il trasporto nella città.
Rinnovato il consiglio direttivo dell’associazione Motorizzazione Palermo, uno dei comparti più articolati e strategici del sistema economico di Confcommercio Palermo. Il nuovo presidente è Marco Calascibetta, mentre i vicepresidenti sono Maria Concetta Bocchiaro e Francesco Dominici.“È un.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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