Motorizzazione Confcommercio Palermo eletto nuovo presidente Marco Calascibetta

Da palermotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato eletto un nuovo presidente per la Motorizzazione Confcommercio Palermo, con Marco Calascibetta che ha assunto la guida dell’associazione. Contestualmente, è stato rinnovato anche il consiglio direttivo, composto da diversi membri che rappresentano uno dei settori più complessi e importanti dell’economia locale. La riorganizzazione riguarda uno degli ambiti più strategici per l’attività commerciale e il trasporto nella città.

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Rinnovato il consiglio direttivo dell’associazione Motorizzazione Palermo, uno dei comparti più articolati e strategici del sistema economico di Confcommercio Palermo. Il nuovo presidente è Marco Calascibetta, mentre i vicepresidenti sono Maria Concetta Bocchiaro e Francesco Dominici.“È un.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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