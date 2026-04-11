Confcommercio professioni Palermo eletto presidente l’avvocato Palmigiano

L’avvocato Alessandro Palmigiano è stato eletto presidente di Confcommercio Professioni nella provincia di Palermo. L’organismo rappresenta le varie categorie di professionisti presenti nel territorio, includendo sia figure iscritte agli ordini professionali sia altre professioni non regolamentate. La nomina è stata comunicata ufficialmente e riguarda la guida dell’associazione per il prossimo mandato.

L’avvocato Alessandro Palmigiano è stato eletto presidente di Confcommercio Professioni della provincia di Palermo, l’organismo che riunisce le diverse categorie professionali operanti nel territorio, sia ordinistiche che non. L’assemblea ha anche nominato il consiglio direttivo di cui fanno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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