Confcommercio Palermo eletto il nuovo collegio dei probiviri

Marco Filippo Lannino è stato scelto come nuovo presidente del collegio dei probiviri di Confcommercio Palermo, dopo aver ottenuto il sostegno di molti associati. La nomina deriva dalla volontà di rafforzare il ruolo interno di tutela e mediazione tra gli imprenditori locali. Gabriella Tutone assume invece il ruolo di vicepresidente, portando esperienza nel settore. L’elezione si è svolta durante l’assemblea annuale, con la presenza di numerosi rappresentanti del commercio cittadino.

Marco Filippo Lannino è il nuovo presidente del collegio dei probiviri di Confcommercio Palermo. Gabriella Tutone avrà la carica di vicepresidente. Debora Guarnotta è la terza componente effettiva del Collegio. I tre consiglieri sono stati scelti dall'assemblea elettiva dei soci di Confcommercio chiamata a votare per il rinnovo dell'organo interno di garanzia.

Confcommercio Bari Bat, Luigi Menduni eletto nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori; Confcommercio, Angelo Biondi eletto alla guida della Delegazione di Licata e Palma di Montechiaro.

Confcommercio Palermo, Lannino presidente del Collegio dei ProbiviriPALERMO – Marco Filippo Lannino è il nuovo presidente del Collegio dei Probiviri di Confcommercio Palermo. Gabriella Tutone avrà la carica di vicepresidente. Debora Guarnotta è la terza componente eff ... livesicilia.it

Patrizia Di Dio rieletta presidente di Confcommercio PalermoPatrizia Di Dio è stata rieletta per acclamazione presidente di Confcommercio Palermo. È il suo terzo mandato. L'assemblea elettiva si è svolta oggi alla presenza dei presidenti di categoria. Nominati ... ansa.it

