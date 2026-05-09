Jorge Martin imprendibile nella Sprint di Le Mans davanti a Bagnaia e Bezzecchi Tremenda caduta di Marquez
Nella Sprint del Gran Premio di Francia 2026, Jorge Martin si è distinto dominando la gara e ottenendo la vittoria, recuperando sette posizioni in due curve. Davanti a lui, Bagnaia e Bezzecchi si sono piazzati rispettivamente secondo e terzo. Durante la corsa, un incidente ha coinvolto il pilota spagnolo Marc Marquez, che è caduto in modo spettacolare. La gara si è svolta sulla pista di Le Mans, quinta tappa del campionato mondiale MotoGP.
Jorge Martin si inventa una partenza da urlo recuperando sette posizioni in due curve e vince la Sprint del Gran Premio di Francia 2026, quinta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il pilota spagnolo dell’Aprilia è riuscito a cancellare una qualifica negativa grazie ad una manovra eccezionale al via, che lo ha visto rimontare dall’ottava alla prima piazza costruendo in quel frangente gran parte del suo successo. “Martinator” ha poi dimostrato anche un ottimo passo, accumulando un piccolo gap di sicurezza e non consentendo mai ai suoi più immediati inseguitori di poter provare un vero attacco fino alla bandiera a scacchi. Il campione del...🔗 Leggi su Oasport.it
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