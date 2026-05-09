Jorge Martin imprendibile nella Sprint di Le Mans davanti a Bagnaia e Bezzecchi Tremenda caduta di Marquez

Nella Sprint del Gran Premio di Francia 2026, Jorge Martin si è distinto dominando la gara e ottenendo la vittoria, recuperando sette posizioni in due curve. Davanti a lui, Bagnaia e Bezzecchi si sono piazzati rispettivamente secondo e terzo. Durante la corsa, un incidente ha coinvolto il pilota spagnolo Marc Marquez, che è caduto in modo spettacolare. La gara si è svolta sulla pista di Le Mans, quinta tappa del campionato mondiale MotoGP.

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