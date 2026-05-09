MotoGP su TV8 GP Francia 2026 | orario gara domenica 10 maggio differita in chiaro

Da oasport.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio si svolgerà a Le Mans il Gran Premio di Francia, quinta tappa del campionato mondiale di MotoGP 2026. La giornata prevede il warm up della classe regina e le competizioni di Moto3, Moto2 e MotoGP, trasmesse in differita su TV8. L’evento si svolgerà in un circuito noto per le sue sfide tecniche, con le gare che si disputeranno nel pomeriggio, dopo le sessioni di prove e qualifiche.

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Il   Motomondiale 2026 vedrà andare in archivio la quinta tappa stagionale   domani, domenica 10 maggio: per il  GP di Francia, a Le Mans, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP di Francia 2026, quinta prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in diretta live testuale su OA Sport. La differita tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile dalle ore 17.00 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare della Moto3, dalle ore 14.🔗 Leggi su Oasport.it

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