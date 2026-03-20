MotoGp Gp Brasile 2026 | libere qualifiche sprint e gara | orari e dove vederle in tv e in chiaro

Lo spagnolo Pedro Acosta, in sella a una KTM, ha stabilito il miglior tempo nelle prime prove libere del Gran Premio del Brasile 2026 di MotoGP, che si corre sul circuito di Goiania. Questo secondo appuntamento del campionato si svolge dopo il Gran Premio di Thailandia. Le sessioni di qualifiche, sprint e gara sono state trasmesse in diretta tv e in chiaro, con orari disponibili per gli appassionati.

Lo spagnolo Pedro Acosta, su Ktm, ha fatto segnare il miglior tempo nelle prime prove libere del Gp Brasile 2026 della MotoGp (secondo appuntamento del mondiale dopo il Gp Thailandia 2026 ) con 1’26?688, sul circuito di Goiania. Secondo tempo per l’australiano Jack Miller su Prima Pramac a +0.087 secondi. Terzo crono per Marco Bezzecchi su Aprilia ufficiale a +0.230, seguito dalla Ducati ufficiale di Marc Marquez quarto a +0.287. Quinto tempo per Franco Morbidelli su una Ducati del Team VR46 a +0.482, mentre Francesco ‘Pecco’ Bagnaia sull’altra Ducati ufficiale è nono a +0.891. Fuori dai primi dieci anche Enea Bastianini su Ktm e Fabio Di Giannantonio sull’altra Ducati Vr46, rispettivamente 11° e 12°. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - MotoGp, Gp Brasile 2026: libere, qualifiche, sprint e gara: orari e dove vederle in tv e in chiaro Articoli correlati Gp Cina prove libere, qualifiche, sprint e gara: orari e dove vederle in tv in chiaroDopo l’esordio in Australia, il Gp Cina di F1 a Shangai accenderà il weekend degli appassionati di motori, con le prove libere, le qualifiche, la... Leggi anche: F1, Gp Australia prove libere, qualifiche e gara: orari e dove vederle in tv in chiaro MotoGP, gli HIGHLIGHTS della Sprint Race del GP della Thailandia Una selezione di notizie su MotoGp Gp Brasile 2026 libere... Temi più discussi: MotoGP, orari GP Brasile 2026: dove vedere la gara in TV e streaming; MotoGp Gran Premio Brasile 2026: gli orari e dove vedere le prove libere in tv; MotoGP in Brasile: l'analisi del circuito di Goiania; MotoGP 2026 GP Brasile: info, orari programmazione TV. LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Acosta svetta in FP1, bene Bezzecchi. Si riparte alle 20.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.59 Gomme slick anche per Rins. Nel frattempo Binder aumenta il suo ritmo ma non riesce ancora a migliorare il ... oasport.it MotoGP, orari GP Brasile 2026: dove vedere la gara in TV e streamingGli orari TV (in diretta su Sky e Now e in differita su TV8) del GP del Brasile a Goiânia, seconda tappa della MotoGP 2026. Tutto quello che c’è da sapere, compreso il pronostico ... iconmagazine.it 26 minuti al termine delle FP1: due Ducati in vetta Bagnaia a un millesimo da Marc Marquez FP1 LIVE tiny.cc/Bra_FP1_Fb #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #BrazilianGP x.com Mentre la MotoGP è impegnata in Brasile, questo weekend ad Austin i piloti della Harley-Davidson Bagger World Cup affronteranno due giornate di test in vista dell'appuntamento inaugurale che si svolgerà sulla pista texana in concomitanza con il Motomondi - facebook.com facebook