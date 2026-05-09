Sabato 9 maggio, sul circuito di Le Mans in Francia, si svolgeranno le qualifiche e la Sprint Race del Motomondiale 2026. La giornata prevede sessioni di prove ufficiali e competizioni in cui i piloti cercheranno di ottenere il miglior tempo possibile. La programmazione tv della giornata, trasmessa anche su TV8, include orari specifici per le qualifiche e la gara Sprint, con un calendario dettagliato delle attività sul tracciato francese.

Sabato 9 maggio sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Le Mans (Francia) si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 13 tornate. LA DIRETTA LIVE DI FP2, QUALIFICHE E SPRINT DI MOTOGP ALLE 10.10, 10.50 E 15.00 Ci si aspetta un confronto Aprilia-Ducati in MotoGP. La scuderia di Noale vuole confermarsi all’altezza della situazione, presentatasi a questo fine-settimana con Marco Bezzecchi e Jorge Martin in prima e seconda posizione in classifica generale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Francia 2026: orari sabato 9 maggio, streaming, programma TV8

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