MotoGP nuove norme a Le Mans | stop ai varchi tattici dopo Jerez

In vista del Gran Premio di Le Mans, le normative della MotoGP sono state aggiornate, con l’introduzione di restrizioni ai varchi tattici dopo le modifiche avvenute a Jerez. Le nuove regole mirano a regolamentare meglio le strategie dei piloti in caso di condizioni di pioggia, portando a un diverso approccio durante la gara. La decisione è stata presa anche dopo una manovra specifica di un pilota, che ha portato la FIM a intervenire per chiarire le regole.

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? Punti chiave Come cambierà l'approccio dei piloti in caso di pioggia a Le Mans?. Quale manovra specifica di Marquez ha spinto la FIM a intervenire?. Chi dovrà decidere se un taglio di curva sia intenzionale?. Quali sanzioni rischiano i piloti che tagliano la linea bianca?.? In Breve Manovra di Marquez a Jerez scatenò proteste tra le scuderie rivali.. Nuovo protocollo FIM impone rispetto rigoroso del cordolo interno in pit-entry.. Sanzioni previste includono penalità long-lap o secondi aggiunti al tempo finale.. Regola applicata a Le Mans per evitare tagli di curva in pit-lane.. La direzione gara della MotoGP ha introdotto nuove norme tecniche a Le Mans per chiudere la falla normativa sfruttata da Marquez durante la sprint race di Jerez.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MotoGP, nuove norme a Le Mans: stop ai varchi tattici dopo Jerez ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate In MotoGP debutta la nuova regola “anti Marquez”: da Le Mans mai più furbate come a JerezLa Direzione di Gara del Gran Premio di Francia ha colmato una falla nelle norme che aveva permesso al campione spagnolo di sfruttare una... Buste paga: l’Italia corre ai ripari contro le nuove norme UEMentre il countdown per la nuova normativa europea corre serrato, l’Italia si trova a gestire un ritardo preoccupante nella gestione delle buste... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La MotoGP mette fine alle iscrizioni come wildcard a partire dal 2027; Il ‘caso Marquez’ di Jerez fa giurisprudenza: ecco come cambiano le regole a Le Mans; MotoGP, Cecchinelli: I prototipi 850 visti finora non sono versioni definitive; MotoGP | Ingresso box, la FIM vara una norma 'anti-Márquez' ma restano delle zone grigie. MotoGp, la nuova norma divide gli appassionati: Scelta incomprensibileNel nuovo pacchetto di norme approvate dalla GP Commission appare anche quella che chiude l'esperienza delle wild card nella classe regina. sportal.it MotoGP | Ingresso box, la FIM vara una norma 'anti-Márquez' ma restano delle zone grigieLa Direzione Gara della MotoGP ha pubblicato un chiarimento regolamentare in vista del GP di Francia, con l'obiettivo di evitare il ripetersi della polemica legata all'ingresso ai box di Marc Marquez ... msn.com Ingresso pit lane: dopo Jerez ecco il nuovo protocollo #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #FrenchGP x.com