MotoGp Gp Americhe 2026 | Martin vince gara sprint davanti a Bagnaia

Durante il Gran Premio delle Americhe 2026 di MotoGp, disputato ad Austin, Jorge Martin su Aprilia ha conquistato la vittoria nella gara sprint, superando Bagnaia all’ultimo giro. La corsa si è conclusa con un sorpasso decisivo di Martin, che ha avuto la meglio sul pilota avversario negli ultimi metri della competizione.

Con un sorpasso all’ultimo giro Jorge Martin su Aprilia ha vinto la gara sprint del Gran Premio delle Americhe 2026 di MotoGp ad Austin. Lo spagnolo ha preceduto la Ducati di Francesco Bagnaia. Terzo Pedro Acosta su Ktm. Marc Marquez è caduto al primo giro coinvolgendo anche Fabio Di Giannantonio che era partito in pole position. Out anche Marco Bezzecchi, scivolato mentre si trovava al secondo posto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - MotoGp, Gp Americhe 2026: Martin vince gara sprint davanti a Bagnaia Articoli correlati Martin vince la Sprint del Gp delle Americhe davanti a BagnaiaIl pilota dell'Aprilia ha sorpassato la Ducati all'ultimo giro AUSTIN (STATI UNITI) - Jorge Martin (Aprilia) torna al successo in MotoGP, vincendo la... Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP USA 2026: Bagnaia risucchiato da Martin, Bezzecchi e Marquez a terraOggi si è disputata la Sprint Race del GP degli USA, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. Una raccolta di contenuti su MotoGp Gp Americhe 2026 Martin vince... Temi più discussi: MotoGP, orari e dove vedere il GP degli Usa ad Austin; MotoGP, orari GP USA 2026: dove vedere la gara in TV e streaming; Gli orari del GP degli Stati Uniti; MotoGp Gran Premio Usa 2026: gli orari e dove vedere le prove libere in tv. Diretta live Sprint Gp Austin MotoGP: Di Giannantonio sogna dalla pole, occhio a Bezzecchi, Bagnaia e MarquezIl racconto in diretta della Gara Sprint del GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Austin, Texas. Sono previsti 10 giri. Partenza in programma ... sport.virgilio.it LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bagnaia guida la Sprint! Bezzecchi sbaglia e Marquez sente Di GiannantonioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.11 I piloti procedono in questo giro di ricognizione. Un tracciato speciale, caratterizzato dal celebre ... oasport.it MotoGp, Gran Premio degli Stati Uniti: Martin vince la Sprint Race, Di Giannantonio cade Sulla pista di Austin Bagnaia, a lungo in testa, giunge secondo. Cadono anche Marco Bezzecchi e Marc Marque. Domenica la gara alle 22 ora italiana. Segui la cronaca - facebook.com facebook #MotoGP | Venerdì con troppe cadute: i piloti esprimono preoccupazione per la sicurezza di Austin x.com