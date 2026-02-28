MotoGp sprint Thailandia | Bez cade ma Acosta beffa Marquez e vince

Durante il primo weekend di gara in Thailandia, il pilota Bez è scivolato durante la sprint della MotoGP, mentre Acosta ha conquistato la vittoria battendo Marquez. La competizione ha visto anche altre azioni intense e alcune decisioni che stanno già suscitando discussioni. La gara si è svolta sul circuito di Buriram, con protagonisti diversi che hanno attirato l’attenzione degli appassionati.

Buriram (Thailandia) 28 febbraio 2026 – Non si è nemmeno concluso il primo weekend di gara e già arrivano le prime decisioni controverse di questo Motomondiale 2026. Pedro Acosta vince la gara sprint di Thailandia dopo un bellissimo duello contro Marc Marquez, deciso però dalla penalità degli steward ai danni del catalano, per la rabbia del box Ducati. Completa il podio Raul Fernandez, mentre dura solo due giri la corsa di Marco Bezzecchi. Il favoritissimo di questo weekend infatti cade dopo appena due giri nel bel mezzo di una battaglia spettacolare proprio con il Campione del Mondo in carica. Ottiene un punto Pecco Bagnaia, risalito fino al nono posto, dopo la partenza dalla tredicesima casella.