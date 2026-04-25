Gp di Spagna di MotoGp sfida in Ducati nella gara Sprint | Marquez vince davanti a Bagnaia

Il Gran Premio di Spagna di MotoGP si è aperto con la vittoria di Marc Marquez nella gara Sprint di sabato 25 aprile a Jarez de la Frontera. Dopo un'assenza di 245 giorni, il pilota spagnolo ha conquistato il primo posto davanti a Pecco Bagnaia, anche lui in sella a una Ducati, e a Franco Morbidelli. La competizione ha visto i tre protagonisti confrontarsi sulla pista in un weekend ricco di emozioni.

Marc Marquez torna dopo 245 giorni e oggi, sabato 25 aprile, vince la gara Sprint del Gp di Spagna di MotoGp a Jarez de la Frontera davanti al compagno di squadra in Ducati Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli. Lo spagnolo torna al successo in casa in una gara funestata dalla pioggia che ha cambiato le carte in tavola nel finale. Un acquazzone improvviso a pochi giri dalla fine ha fatto cadere diversi piloti tra cui lo stesso Marc Marquez che si è però rialzato ed è tornato ai box con una manovra discutibile, per il flag-to-flag. Marc Marquez rientra con la moto da bagnato dopo la caduta e si piazza all’inseguimento di Bagnaia e Morbidelli, per superarli entrambi e chiudere in solitaria davanti a tutti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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