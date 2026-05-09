Per il Gran Premio di Francia di MotoGP, il meteo si presenta con un rischio pioggia concreto che potrebbe influenzare l’andamento della gara. Dopo la vittoria di Jorge Martin nella Sprint Race, conclusa con un margine di circa un minuto, l’attenzione si sposta ora sulla corsa principale, prevista per il giorno successivo, e sulle condizioni climatiche che potrebbero modificare le strategie dei piloti. La previsione meteo resta incerta e suscettibile di variazioni.

Jorge Martin ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026 ma, un minuto dopo che Martinator ha tagliato il traguardo della pista francese tutta l’attenzione si è spostata alla gara di domani. Non tanto per la competizione in sé quanto piuttosto per quello che farà il meteo sulla pista della Sarthe. Sin dalla giornata di ieri, infatti, è annunciata pioggia, e tanta, in occasione del Gran Premio di domani che prenderà il via come tradizione alle ore 14.00. Triangolando i vari siti specializzati a livello di meteo tutto viene ampiamente confermato andando a comporre un quadro tutt’altro che semplice per i protagonisti della classe regina.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, le previsioni meteo GP Francia: il rischio pioggia è concreto per la gara

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