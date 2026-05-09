Alle 10.10 si svolgerà la seconda sessione di prove libere della MotoGP al GP di Francia 2026. Attualmente non sono previste piogge, e il rischio di maltempo sembra essere scongiurato. La giornata prosegue con le prove ufficiali, che precederanno le qualifiche in programma alle ore 10. Questo momento segna l'inizio delle attività più intense del fine settimana per la classe regina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.50 Si entra nel vivo del weekend del GP di Francia. Ora sarà la volta della FP2, quindi la classe regina passerà alle qualifiche alle ore 10.50 e alla Sprint Race delle ore 15.00. 09.45 Buongiorno e benvenuti a Le Mans! Tra 25 minuti esatti prenderà il via la FP2 del GP di Francia! Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sullo storico tracciato di Le Mans, il Circus delle due ruote torna a girare e sarà una grande sfida per i centauri, dovendo trovare in breve tempo l’assetto giusto per massimizzare la propria prestazione nelle qualifiche nella Sprint Race.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: alle 10.10 la FP2, per ora rischio pioggia scongiurato

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